Верховный суд Британии отказал Шотландии в праве провести новый референдум о независимости
14:12 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Великобритании отказал властям Шотландии в праве организовать новый референдум о независимости региона. Об этом заявил в среду председатель одного из высших британских судебных органов лорд Роберт Рид.
По его словам, судьи приняли единогласное решение по поставленному перед ними вопросу о том, может ли шотландский парламент принять закон, позволяющий провести голосование без согласия Лондона. «Суд пришел к единогласному решению о том, что предлагаемый законопроект не относится к зарезервированным вопросам (входящим в компетенцию регионального шотландского парламента, а не Лондона — прим. ТАСС). В соответствии с этим и в отсутствие каких-либо изменений в определении понятия „зарезервированный вопрос“, которые могли бы быть внесены приказом Тайного совета [при британском монархе] в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии [1998 г.] либо иным образом, шотландский парламент не имеет полномочий для того, чтобы законодательно назначить проведение референдума о независимости Шотландии», — заявил Рид.
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