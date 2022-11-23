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НОВОСТИ

Прибыль Сбербанка от искусственного интеллекта превысит 200 миллиардов рублей в 2022 году

20:57 23.11.2022

Прибыль Сбербанка от решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2022 году составит более 200 млрд руб. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в рамках AI Journey-2022.

«Мы не раскрываем объем инвестиций в сферу искусственного интеллекта, но могу сказать, что прибыль Сбербанка от этой сферы в этом году составит более 200 млрд руб. В прошлом году каждый шестой рубль банк заработал в сфере ИИ», – сообщил Ведяхин.

Он отметил, что сегодня Сбербанк продолжает находится в международном сообществе в сфере искусственного интеллекта.

«Мы продолжаем участвовать в международных конференциях, изучаем новые решения, делимся своими», – рассказал Ведяхин.

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