Прибыль Сбербанка от искусственного интеллекта превысит 200 миллиардов рублей в 2022 году

20:57

Прибыль Сбербанка от решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2022 году составит более 200 млрд руб. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в рамках AI Journey-2022.

«Мы не раскрываем объем инвестиций в сферу искусственного интеллекта, но могу сказать, что прибыль Сбербанка от этой сферы в этом году составит более 200 млрд руб. В прошлом году каждый шестой рубль банк заработал в сфере ИИ», – сообщил Ведяхин.

Он отметил, что сегодня Сбербанк продолжает находится в международном сообществе в сфере искусственного интеллекта.

«Мы продолжаем участвовать в международных конференциях, изучаем новые решения, делимся своими», – рассказал Ведяхин.