Пригодные для сельского хозяйства земли не должны пропадать впустую — Мишустин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Земельные участки, возвращаемые в сельскохозяйственный оборот, нужно сделать доступными в том числе для малого агробизнеса, они не должны пропадать впустую. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, где обсуждалась реализация программы по вовлечению в оборот сельхозземель.

«Важно обеспечить доступность таких участков, конечно, для малых предпринимателей. Земли, пригодные для сельского хозяйства, не должны пропадать впустую. У людей, которые готовы заняться агробизнесом, должна быть возможность их быстро использовать», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что для этого правительство уже предложило необходимые корректировки в действующее законодательство — в частности, со следующего года можно будет получать земельные участки для ведения сельского хозяйства в аренду без участия в торгах.