В России выявили 7 833 случая заражения коронавирусом за сутки
11:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 833, летальных исходов из-за ковида — на 57. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 7 532 случая заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии — 21 692 870 и 392 832 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 539 против 7 675 днем ранее, до 21 088 668.
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