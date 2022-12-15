В России выявили 7 833 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 833, летальных исходов из-за ковида — на 57. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 532 случая заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии — 21 692 870 и 392 832 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 539 против 7 675 днем ранее, до 21 088 668.