Самолет загорелся после вынужденной посадки в новосибирском Толмачево
12:00 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево после вынужденной посадки. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
В четверг в социальных сетях появились видео самолета Ан-12 с горящим двигателем в аэропорту Толмачево. На фюзеляже написано «Иркут».
«В 12:57 (08:57) экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвертого двигателя. Аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», — сказали в прес-службе аэропорта.
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