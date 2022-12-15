Самолет загорелся после вынужденной посадки в новосибирском Толмачево

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево после вынужденной посадки. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В четверг в социальных сетях появились видео самолета Ан-12 с горящим двигателем в аэропорту Толмачево. На фюзеляже написано «Иркут».

«В 12:57 (08:57) экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвертого двигателя. Аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», — сказали в прес-службе аэропорта.