Проект 9-го пакета санкций против России возвращен на доработку послам стран ЕС
13:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд стран ЕС не согласны с параметрами 9-го пакета санкций против России, поэтому их проект возвращен на доработку на уровень послов стран Евросоюза. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Евросовета Шарль Мишель по прибытии на саммит ЕС. Он подчеркнул при этом, что надеется на соглашение до конца дня.
«Несколько стран ЕС не согласны с некоторыми параметрами девятого санкционного пакета. Послы снова будут обсуждать его сегодня, я надеюсь, что до конца дня будет достигнута договоренность», — сказал он.
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