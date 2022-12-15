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Польша обвинила ЕС в попытке шантажа за принятие пакета не связанных между собой мер

15:32 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши обвинили Европейский союз в попытке шантажа за предложение принять общим пакетом выделение Украине помощи и введение налога для международных корпораций. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по прибытии на саммит ЕС.

«Объединение 18 млрд евро помощи Украины с такими не относящимися к помощи Украине темами, как налог от международных корпораций — какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — сказал он.

«Мы открыты для разговора на все темы, но попытка спрятаться за другими темами стран, которые с самого начала не хотели помогать Украине, которые приходилось втягивать, достойна осуждения», — добавил Моравецкий.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в дипломатических кругах о том, что Польша блокирует официальное принятие согласованного в понедельник пакета мер, который включает как выделение Украине финансовой помощи, так и налог для корпораций, а также утверждение плана восстановления Венгрии и частичную приостановку выделения ей европейских средств.

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