РФ внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, включая членов кабмина — МИД
12:20 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия дополнительно включила в стоп-лист 36 представителей Великобритании, в числе которых ряд членов британского кабмина, представителей силовых ведомств и журналистов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.
«В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)», — указали в российском дипведомстве.
НОВОСТИ
- 13:32 12.01.2023
- Заявления о том, что РФ создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны — Захарова
- 13:20 12.01.2023
- Республиканцы хотят больше контролировать действия Байдена для сдерживания инфляции — ТВ
- 13:05 12.01.2023
- Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре — советник Пушилина
- 13:00 12.01.2023
- Участники беспорядков в столице Бразилии пользовались специальной онлайн-картой
- 12:58 12.01.2023
- Домклик начал маркировать объявления о продаже участков с доступной льготной ипотекой
- 12:32 12.01.2023
- Санкции Запада осложнили перевоз в Индию подлодки, которая ремонтировалась в РФ
- 12:05 12.01.2023
- В Москве выявили 1 539 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 12.01.2023
- В России выявили 4 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 12.01.2023
- США подтвердили, что будут защищать острова Сенкаку, которые контролирует Япония
- 11:27 12.01.2023
- Сбер предоставил бизнесу возможность открыть первый счет онлайн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать