РФ внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, включая членов кабмина — МИД

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия дополнительно включила в стоп-лист 36 представителей Великобритании, в числе которых ряд членов британского кабмина, представителей силовых ведомств и журналистов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

«В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)», — указали в российском дипведомстве.