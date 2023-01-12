Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
15:32 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках акции «Елка желаний» подарил восьмилетнему школьнику Кириллу Фетисову полет на вертолете над Красноярском. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.
Мальчик написал о своем желании на сайте проекта. А затем шарик с елки снял губернатор края.
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