Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов
16:32 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран ЕС. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
«В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о намерении Эстонии к концу января опубликовать свой собственный юридический план по конфискации арестованных на ее территории активов РФ.
По его словам, Еврокомиссия пока не знает, какой юридический путь выберут власти Эстонии для этой цели. Однако, по его мнению, эти действия соответствуют направлению усилий Еврокомиссии, которая 2 декабря 2022 года предложила ввести в ЕС уголовную ответственность за обход санкций против России, что должно ускорить процесс конфискации российских активов странами сообщества.
НОВОСТИ
- 16:12 12.01.2023
- В России бесплатно подключены к газу в 2021–2022 годах 504 тыс. домовладений — Новак
- 16:00 12.01.2023
- Отмена Ереваном учений ОДКБ на территории Армении создает трудности для союзников — МИД РФ
- 15:32 12.01.2023
- Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
- 15:12 12.01.2023
- Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР
- 15:00 12.01.2023
- Подавляющее большинство европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни — опрос
- 14:32 12.01.2023
- РФ не согласна с оценками Турции по «мирному плану» Зеленского — Захарова
- 14:12 12.01.2023
- Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков
- 14:00 12.01.2023
- В Китае обнаружили еще 220 терракотовых воинов на захоронении Цинь Шихуанди
- 13:32 12.01.2023
- Заявления о том, что РФ создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны — Захарова
- 13:20 12.01.2023
- Республиканцы хотят больше контролировать действия Байдена для сдерживания инфляции — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать