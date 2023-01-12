Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран ЕС. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.

«В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о намерении Эстонии к концу января опубликовать свой собственный юридический план по конфискации арестованных на ее территории активов РФ.

По его словам, Еврокомиссия пока не знает, какой юридический путь выберут власти Эстонии для этой цели. Однако, по его мнению, эти действия соответствуют направлению усилий Еврокомиссии, которая 2 декабря 2022 года предложила ввести в ЕС уголовную ответственность за обход санкций против России, что должно ускорить процесс конфискации российских активов странами сообщества.