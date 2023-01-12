0
0
0
НОВОСТИ

Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских активов

16:32 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран ЕС. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.

«В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о намерении Эстонии к концу января опубликовать свой собственный юридический план по конфискации арестованных на ее территории активов РФ.

По его словам, Еврокомиссия пока не знает, какой юридический путь выберут власти Эстонии для этой цели. Однако, по его мнению, эти действия соответствуют направлению усилий Еврокомиссии, которая 2 декабря 2022 года предложила ввести в ЕС уголовную ответственность за обход санкций против России, что должно ускорить процесс конфискации российских активов странами сообщества.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 12.01.2023
В России бесплатно подключены к газу в 2021–2022 годах 504 тыс. домовладений — Новак
0
91
16:00 12.01.2023
Отмена Ереваном учений ОДКБ на территории Армении создает трудности для союзников — МИД РФ
0
103
15:32 12.01.2023
Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
0
138
15:12 12.01.2023
Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР
0
182
15:00 12.01.2023
Подавляющее большинство европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни — опрос
0
201
14:32 12.01.2023
РФ не согласна с оценками Турции по «мирному плану» Зеленского — Захарова
0
260
14:12 12.01.2023
Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков
0
248
14:00 12.01.2023
В Китае обнаружили еще 220 терракотовых воинов на захоронении Цинь Шихуанди
0
332
13:32 12.01.2023
Заявления о том, что РФ создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны — Захарова
0
286
13:20 12.01.2023
Республиканцы хотят больше контролировать действия Байдена для сдерживания инфляции — ТВ
0
254

Возврат к списку