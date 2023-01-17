Дуда считает, что ФРГ вынудят передать Украине танки Leopard
13:05 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, есть по крайней мере две причины, по которым Германия должна разрешить передачу танков Украине. «Первая заключается в том, что Германия — часть НАТО. И если создалась ситуация, когда несколько стран-членов готовы передать свои танки, это важный момент», — сказал он.
«И второе, как я вижу, давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее. Я надеюсь, что результатом объединения всех этих элементов станет это очень нужное решение», — отметил польский лидер.
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