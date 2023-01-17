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Италия и Франция охотнее выдают мультивизы россиянам - АТОР

13:15 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее лояльными в выдаче шенгенских виз россиянам на длительный срок являются Италия и Франция, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По информации визовых специалистов, среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи „длинных“ виз — Франция и Италия (визы на шесть месяцев и год). Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство выдает короткие и однократные визы», — отмечается в сообщении.

В АТОР напомнили, что по-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения и Швейцария. По данным туроператоров, на получение шенгенской визы в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели.

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