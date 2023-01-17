Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ — Spiegel

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус будет назначен новым министром обороны Германии. Об этом во вторник сообщило издание «Шпигель».

По его информации, на этом посту Писториус сменит Кристине Ламбрехт, которая ранее подала заявление об отставке. С назначением Писториуса кабинет министров ФРГ перестанет быть гендерно-сбалансированным, о чем заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.

Ламбрехт в последние месяцы критиковали за недостаточное обеспечение материально-технической базы ВС ФРГ. В рейтинге популярности политиков Германии она находилась на 20-м месте. Последним поводом для критики стало ее новогоднее обращение, распространенное в соцсетях. Оно было записано на тротуаре на фоне взрывающихся петард, из-за этого слова министра было трудно разобрать.

Также СМИ сочли неуместными некоторые формулировки Ламбрехт. В частности, она заявила, что в центре Европы идет война и с этим были связаны «особенные впечатления», «было много встреч с интересными и хорошими людьми».

Борис Писториус — немецкий юрист и политик, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Родился в 1960 году в Оснабрюке. С 2013 года занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. С 2017 года является членом ландтага (регионального парламента) в Ганновере. С 2006 года по 2013 год был обер-бургомистром Оснабрюка.