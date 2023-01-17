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НОВОСТИ

Песков не комментирует данные о том, что Путин якобы поручил освободить Донбасс до марта

14:12 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует сообщения со ссылкой на украинскую разведку о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поручил главе Генштаба, командующему Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года.

«Нет, не мог бы [прокомментировать] и не имею ни малейшего желания», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

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