Песков не комментирует данные о том, что Путин якобы поручил освободить Донбасс до марта

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует сообщения со ссылкой на украинскую разведку о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поручил главе Генштаба, командующему Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года.

«Нет, не мог бы [прокомментировать] и не имею ни малейшего желания», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.