Польша надеется, что «танковая коалиция» приблизит раздел Украины, считает Медведев
15:32 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал идею Польши о «танковой коалиции» с надеждами Варшавы на раздел Украины.
Медведев во вторник в соцсети обратил внимание на слова президента Польши Анджея Дуды на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе о сборе коалиции западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. «Надеются, наверное, что „танковая коалиция“ приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части», — предположил он.
«Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной», — посоветовал заместитель председателя Совбеза РФ.
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