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НОВОСТИ

Путин поставил задачу ощутимого увеличения реальных зарплат в РФ в 2023 году

16:32 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России должны в 2023 году добиться ощутимых результатов в повышении благополучия граждан. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике.

«В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей», — сказал Путин.

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