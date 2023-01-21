Киев получит от Запада всю нужную помощь — Байден

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад окажет Украине всю помощь, в которой нуждается Киев. С таким заявлением выступил в пятницу президент США Джо Байден, отказавшись уточнить, поддерживает ли он предоставление Германией танков Украине.

«Украина получит всю помощь, в которой она нуждается», — заверил американский лидер.