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НОВОСТИ

Киев получит от Запада всю нужную помощь — Байден

08:30 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад окажет Украине всю помощь, в которой нуждается Киев. С таким заявлением выступил в пятницу президент США Джо Байден, отказавшись уточнить, поддерживает ли он предоставление Германией танков Украине.

«Украина получит всю помощь, в которой она нуждается», — заверил американский лидер.

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