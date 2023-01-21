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США намерены ввести два отдельных потолка цен на российские нефтепродукты

10:30 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители коалиции стран, участвующих в политике потолка цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и продукты из нее, согласились с необходимостью ввести два отдельных потолка цен на нефтепродукты РФ в зависимости от их категории. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Минфина США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

"Заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть: один потолок для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другой - для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут", - отмечается в документе.

"Заместители министров согласились, что такой подход позволит лучше подстроить политику потолка цен для переработанных продуктов, учитывая большую разницу рыночных цен, по которым эти продукты торгуются", - подчеркивается в тексте.

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