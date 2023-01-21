США намерены ввести два отдельных потолка цен на российские нефтепродукты
10:30 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители коалиции стран, участвующих в политике потолка цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и продукты из нее, согласились с необходимостью ввести два отдельных потолка цен на нефтепродукты РФ в зависимости от их категории. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Минфина США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.
"Заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть: один потолок для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другой - для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут", - отмечается в документе.
"Заместители министров согласились, что такой подход позволит лучше подстроить политику потолка цен для переработанных продуктов, учитывая большую разницу рыночных цен, по которым эти продукты торгуются", - подчеркивается в тексте.
НОВОСТИ
- 11:30 21.01.2023
- Анкара отменила визит в Турцию главы Минобороны Швеции из-за демонстраций в Стокгольме
- 11:00 21.01.2023
- Илон Маск счел «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму
- 10:00 21.01.2023
- Пригожин после заявления США о ЧВК "Вагнер" назвал американцев "коллегами"
- 09:30 21.01.2023
- Рейс компании Azur Air Москва — Гоа перенаправлен в Узбекистан из-за угрозы взрыва
- 09:00 21.01.2023
- США посоветовали Украине выводить войска из Артемовска и готовиться к наступлению на юге - AFP
- 08:50 21.01.2023
- За сутки силы РФ продвинулись на глубину около 7 км в Запорожской области — Рогов
- 08:40 21.01.2023
- В Белом доме назвали ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией"
- 08:30 21.01.2023
- Киев получит от Запада всю нужную помощь — Байден
- 21:50 20.01.2023
- Минюст РФ пополнил список иноагентов певицей, политиками и блогером
- 21:40 20.01.2023
- Изъятие активов РФ может стать началом конца для Швейцарии, как для финансового центра - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать