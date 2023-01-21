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НОВОСТИ

Илон Маск счел «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму

11:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск назвал в пятницу «безжалостной эскалацией» предполагаемую готовность Вашингтона поддержать украинские удары по территории Крыма.

«Я полностью поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира», — написал он в «Твиттере». Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей этой соцсети, который разместил ссылку на соответствующую статью газеты «Нью-Йорк таймс».

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