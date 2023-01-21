В России выявили 6 014 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 014, летальных исходов из-за ковида — на 43. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 078 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии — 21 888 428 и 394 653 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 586 против 4 698 днем ранее, до 21 302 505.