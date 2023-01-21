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Медведев назвал войну с нацистами на Украине и в Европе «новой Отечественной»

15:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал войну с нацистами на Украине и в Европе «новой Отечественной» и заявил, что победа в ней будет за Россией. Такое мнение в субботу он высказал в своем телеграм-канале, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сам сравнил нацистов на Украине с гитлеровцами.

«Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними — новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м», — написал политик.

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