Возможность ограничить выезд россиян из страны не обсуждается — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не обсуждает возможность ввести ограничения на выезд россиян, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не обсуждается», — сказал он в ответ на вопрос, возможны ли новые ограничения на выезд из страны и рассматриваются ли в Кремле такие варианты. Вопрос прозвучал на фоне предложенного Госдумой резервирования времени для проезда грузовиков через границу.