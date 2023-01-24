Возможность ограничить выезд россиян из страны не обсуждается — Песков
13:32 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не обсуждает возможность ввести ограничения на выезд россиян, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, в Кремле не обсуждается», — сказал он в ответ на вопрос, возможны ли новые ограничения на выезд из страны и рассматриваются ли в Кремле такие варианты. Вопрос прозвучал на фоне предложенного Госдумой резервирования времени для проезда грузовиков через границу.
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