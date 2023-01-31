Ельцин в беседе с Бушем в 1992 году называл Украину «главным дестабилизирующим фактором»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый российский президент Борис Ельцин (занимал пост в 1991–1999 гг.) в 1992 году на проходившей в расширенном формате встрече с тогдашним президентом США Джорджем Бушем — старшим (1989-1993) в Кэмп-Дэвиде называл Украину «главным дестабилизирующим фактором». Это следует из рассекреченной стенограммы беседы, обнародованной в понедельник американской общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона.

Как следует из документа, Ельцин отмечал, что у него «хорошие личные отношения» с Леонидом Кравчуком, который с 1991 по 1994 гг. занимал пост президента Украины. При этом российский лидер указал на наличие придерживающихся националистических взглядов депутатов в Верховной раде. «В Верховной раде есть группа. Это крайние националисты, они называются [Народный] Рух [Украины]. У них есть влияние, но нет большинства в парламенте. Рух оказывает на него (на Кравчука — прим. ТАСС) серьезное давление. Я ценю позицию Кравчука», — заявлял, согласно документу, Ельцин. Слова бывшего президента РФ в стенограмме переведены на английский язык.

«На Украине 11 млн этнических русских. Они живут на востоке [Украины], на границе с РФ, русские также являются большинством в Крыму. Они могли бы проголосовать за присоединение к России. Так что в связи с этим фактом я не думаю, что Украина будет делать какие-то резкие повороты. Не для протокола: наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — продолжил Ельцин.

Изучив все документы, «Архив по национальной безопасности» отмечает, что в целом тема отношений с Украиной затрагивалась практически во всех разговорах представителей руководства США и РФ. «Ельцин стремится решать споры мирным путем и описывает свои отношения с президентом Леонидом Кравчуком как очень хорошие. Российский президент понимает, с каким <…> давлением со стороны националистических групп в парламенте сталкивается Кравчук», — говорится в пресс-релизе на сайте организации. Кроме того, на одной из встреч с Бушем Ельцин указывал на отсутствие у Москвы имперских амбиций в контексте отношений с бывшими советскими республиками.