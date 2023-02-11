Безопасность генконсульства РФ в Нью-Йорке обеспечивает полиция
10:20 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Инциденты вандализма в отношении здания генконсульства больше не повторялись», — подчеркнул он. «Генконсульство контактирует с правоохранительными органами и отделением Госдепартамента по данным происшествиям. Возле здания периодически дежурит полиция, в том числе в ночное время», — отметил дипломат.
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