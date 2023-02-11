Безопасность генконсульства РФ в Нью-Йорке обеспечивает полиция

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Нью-Йорка обеспечивает безопасность российского генконсульства в этом городе, в последнее время инцидентов не было. Об этом заявил новый исполняющий обязанности генерального консула РФ в Нью-Йорке Михаил Воробьев, отвечая на вопрос ТАСС.



«Инциденты вандализма в отношении здания генконсульства больше не повторялись», — подчеркнул он. «Генконсульство контактирует с правоохранительными органами и отделением Госдепартамента по данным происшествиям. Возле здания периодически дежурит полиция, в том числе в ночное время», — отметил дипломат.



