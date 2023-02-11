Рим не возражает против поставок британских истребителей Киеву

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявил, что Рим не будет возражать против поставок британских истребителей на Украину, если они будут использоваться «для оборонительных целей».



Он указал, что Италия помогает Украине защищаться. «Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию», — сказал он в опубликованном в субботу интервью газете «Мессаджеро», добавив, что от Киева были получены соответствующие «заверения на этот счет».



