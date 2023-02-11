Рим не возражает против поставок британских истребителей Киеву
11:30 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он указал, что Италия помогает Украине защищаться. «Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию», — сказал он в опубликованном в субботу интервью газете «Мессаджеро», добавив, что от Киева были получены соответствующие «заверения на этот счет».
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