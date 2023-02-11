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Калининградская область получит более 9 млрд рублей на берегозащитные сооружения

11:40 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России направит более 9,2 млрд рублей из федерального бюджета в Калининградскую область на строительство берегозащитных сооружений в рамках помощи регионам в создании инфраструктуры, необходимой для развития туризма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в субботу на сайте кабмина.

«Речь идет о продолжении второго этапа строительства пляжеудерживающих сооружений в городе Светлогорске и поселке Отрадном на берегу Балтийского моря. Здесь установят волнорезы и буны на сваях из сибирской лиственницы, которая не гниет в воде», — говорится в сообщении. Общая протяженность участка составит 4,5 км. Работы должны быть завершены в 2025 году.


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