Мировые лидеры не видят Украину в составе ЕС через два года - Зеленский
13:35 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет <…>. Мы должны быть в ЕС через два года», — заявил он, выступая по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном американским банком JP Morgan («Джей-пи Морган»). Запись выступления размещена в субботу в телеграм-канале Зеленского.
По его словам, Украине говорили, что может пройти еще 30 или 50 лет, пока она вступит в ЕС. Зеленский иронично пожелал всем долгой жизни, но подчеркнул, что хочет завершения этого процесса на много быстрей.
НОВОСТИ
- 13:55 11.02.2023
- Медведев предрекат закат "старой европейской цивилизации"
- 12:20 11.02.2023
- За убийство мирных граждан в новых регионах РФ ответственны США и ЕС - Слуцкий
- 11:40 11.02.2023
- Калининградская область получит более 9 млрд рублей на берегозащитные сооружения
- 11:30 11.02.2023
- Рим не возражает против поставок британских истребителей Киеву
- 10:20 11.02.2023
- Безопасность генконсульства РФ в Нью-Йорке обеспечивает полиция
- 09:35 11.02.2023
- Словакия готовится передать Украине самолеты МиГ-29 - СМИ
- 09:30 11.02.2023
- Из-за отношений Запада с РФ Сербия может оказаться между молотом и наковальней - Вучич
- 23:00 10.02.2023
- Байден собирается в Польшу, но на Украину, вероятно, не поедет
- 22:17 10.02.2023
- Представитель Генсека ООН: Ситуация в Сирии после землетрясения катастрофическая
- 21:20 10.02.2023
- Число жертв землетрясений в Турции подходит к 20 тыс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать