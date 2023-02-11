Мировые лидеры не видят Украину в составе ЕС через два года - Зеленский

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые мировые лидеры видят возглавляемую им страну в составе ЕС лишь через десять лет. Он назвал их пессимистами и продолжает рассчитывать на вступление в сообщество через два года.



«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет <…>. Мы должны быть в ЕС через два года», — заявил он, выступая по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном американским банком JP Morgan («Джей-пи Морган»). Запись выступления размещена в субботу в телеграм-канале Зеленского.



По его словам, Украине говорили, что может пройти еще 30 или 50 лет, пока она вступит в ЕС. Зеленский иронично пожелал всем долгой жизни, но подчеркнул, что хочет завершения этого процесса на много быстрей.





