К 2035 году КНР планирует утроить свой ядерный арсенал - Киодо
14:35 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их сведениям, план наращивания ядерного потенциала, разработанный Народно-освободительной армией Китая (НОАК), уже одобрил председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечается, что такой шаг в том числе связан с обострением отношений с США и напряженной ситуацией вокруг Тайваня.
Ожидается, что увеличение количества ядерных боеголовок пройдет в два этапа. Сначала, к 100-летию основания НОАК в 2027 году, оно будет доведено до 550. К 2035 году арсенал предполагается расширить до 900 единиц.
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