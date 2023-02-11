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В результате землетрясения на юго-востоке Турции образовался гигантский разлом - СМИ

14:45 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гигантский разлом длиной 200 метров и глубиной 30 метров образовался в провинции Хатай на юго-востоке Турции в результате разрушительных землетрясений.

Как сообщает в субботу телеканал «Хабертюрк», разлом образовался недалеко от деревни Тепехан. Он разделил надвое оливковое поле площадью 35 гектаров.

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