В результате землетрясения на юго-востоке Турции образовался гигантский разлом - СМИ

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гигантский разлом длиной 200 метров и глубиной 30 метров образовался в провинции Хатай на юго-востоке Турции в результате разрушительных землетрясений.



Как сообщает в субботу телеканал «Хабертюрк», разлом образовался недалеко от деревни Тепехан. Он разделил надвое оливковое поле площадью 35 гектаров.



