Замглавы МИД обвинил Брюссель в плохих отношениях между РФ и ЕС

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Евросоюза находятся в данный момент на нижайшей отметке, но инициатором этого является Брюссель, а не Москва. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда». Отрывок опубликован в субботу в телеграм-канале телеканала.



«Сегодня, конечно же, отношения [находятся] на нижайшей отметке, и это плохо. Это плохо с точки зрения мировых международных отношений и международной стабильности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



При этом дипломат отметил, что в таком положении дел виноват Брюссель. «Здесь в первую очередь надо четко сказать, что инициаторами этого плохого состояния были и остаются те, кто принимает решения в Брюсселе, — добавил Вершинин. — Уже многие годы нет никаких политических контактов. И это сделано было не по нашей вине».





