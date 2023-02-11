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Замглавы МИД обвинил Брюссель в плохих отношениях между РФ и ЕС

16:20 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Евросоюза находятся в данный момент на нижайшей отметке, но инициатором этого является Брюссель, а не Москва. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда». Отрывок опубликован в субботу в телеграм-канале телеканала.

«Сегодня, конечно же, отношения [находятся] на нижайшей отметке, и это плохо. Это плохо с точки зрения мировых международных отношений и международной стабильности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом дипломат отметил, что в таком положении дел виноват Брюссель. «Здесь в первую очередь надо четко сказать, что инициаторами этого плохого состояния были и остаются те, кто принимает решения в Брюсселе, — добавил Вершинин. — Уже многие годы нет никаких политических контактов. И это сделано было не по нашей вине».


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