Замглавы МИД обвинил Брюссель в плохих отношениях между РФ и ЕС
16:20 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня, конечно же, отношения [находятся] на нижайшей отметке, и это плохо. Это плохо с точки зрения мировых международных отношений и международной стабильности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом дипломат отметил, что в таком положении дел виноват Брюссель. «Здесь в первую очередь надо четко сказать, что инициаторами этого плохого состояния были и остаются те, кто принимает решения в Брюсселе, — добавил Вершинин. — Уже многие годы нет никаких политических контактов. И это сделано было не по нашей вине».
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