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НОВОСТИ

Предотвращена попытка массированной атаки дронов ВСУ на объекты Крыма

16:12 01.03.2023 Источник: Интерфакс

Российские военные предотвратили попытку массированной атаки украинских беспилотников на объекты Крымского полуострова, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

"Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата - выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

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