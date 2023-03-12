Мэр Собянин: На портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ собрано более 28,5 тыс. наградных документов
11:46 12.03.2023
Портал архивно-библиотечного фонда Выставки достижения народного хозяйства содержит более 28,5 тыс. наградных документов, в которых упоминается около 112 тыс. организаций и более 2,2 млн человек. По словам мэра Сергея Собянина, историю достижений в экономике, науке и технике ВДНХ ведет с момента своего создания.
«Медалями выставки были награждены выдающиеся ученые, космонавты, целые трудовые коллективы и рабочие-передовики. Узнать их имена можно на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ», - сообщил глава города в своем Telegram-канале. В 2022 году портал пополнили фотографиями и материалами о жизни ВДНХ в разные годы, а также создали раздел, посвященный сотрудникам выставки, участвовавшим в Великой Отечественной войне.
При этом ВДНХ возродила свою традицию награждений. «Среди тех, кто в свое время получил Золотую медаль ВДНХ, - первый покоритель космоса Юрий Гагарин и создатели знаменитых фонтанов «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок» архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин», - рассказал градоначальник.
В 2021 году учредили «Золотой знак ВДНХ», вручаемый за вклад в развитие выставки. Награду недавно получил основатель летной школы «Авиатор» Евгений Мартенюк за воссоздание исторического облика легендарного самолета Як-42, который в 1979 году представлял СССР на авиасалоне в Ле-Бурже и сейчас установлен на площади Промышленности выставки. А на днях «Золотой знак ВДНХ» вручили представителям Главархива Москвы за сохранение и популяризацию фотографического наследия ВДНХ.
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