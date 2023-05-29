РФ ратифицировала соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года. Оно предусматривает, что стороны для совершенствования противовоздушной обороны создают объединенную региональную систему ПВО России и Киргизии, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Координацию совместных действий войск объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии и войск, входящих в состав других региональных систем ПВО государств — участников СНГ, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.