РФ ратифицировала соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО
15:32 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года. Оно предусматривает, что стороны для совершенствования противовоздушной обороны создают объединенную региональную систему ПВО России и Киргизии, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Координацию совместных действий войск объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии и войск, входящих в состав других региональных систем ПВО государств — участников СНГ, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.
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