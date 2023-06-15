Венесуэла поставит кофе для АЗС «Роснефти»

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«Роснефть» подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях с венесуэльскими компаниями. В документе отражены планы по поставкам зернового кофе и какао, а также шоколада и другой продукции для розничной сети АЗС «Роснефти».

Кофейное зерно из Венесуэлы благодаря сохранению национальных традиций выращивания кофе и исключительным природным условиям считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам. При этом оно редко встречается на российском рынке из-за малых объемов экспорта. В сочетании с уникальностью вкусовых профилей это делает венесуэльское сырье эксклюзивным в России. Венесуэла также известна редкими и экзотическими сортами какао-бобов, позволяющими получать шоколад, который отличается от произведенного в других странах исключительно глубоким и насыщенным вкусом.

«Роснефть» с 2020 года развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно». Особое внимание в них уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе. В торговых залах АЗК представлен широкий ассортимент напитков и легких закусок, а также более 1,5 тыс. товаров.

Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в РФ по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности компания управляет около 3000 автозаправочных станций в России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии. Развитие предложения сопутствующих товаров, сервисов и услуг на автозаправочных комплексах является одним из ключевых приоритетов «Роснефти» в розничном бизнесе. На территории АЗС работают магазины, кафе, аптечные пункты, аппараты по приему/выдаче одежды в химчистку. Новое направление клиентского сервиса АЗС – фудтраки (передвижные торговые точки): сервис «кафе на колесах» доступен на АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах присутствия розничной сети.