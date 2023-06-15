Венесуэла поставит кофе для АЗС «Роснефти»
13:12 15.06.2023
|
Фото © «Роснефть»
Кофейное зерно из Венесуэлы благодаря сохранению национальных традиций выращивания кофе и исключительным природным условиям считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам. При этом оно редко встречается на российском рынке из-за малых объемов экспорта. В сочетании с уникальностью вкусовых профилей это делает венесуэльское сырье эксклюзивным в России. Венесуэла также известна редкими и экзотическими сортами какао-бобов, позволяющими получать шоколад, который отличается от произведенного в других странах исключительно глубоким и насыщенным вкусом.
«Роснефть» с 2020 года развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно». Особое внимание в них уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе. В торговых залах АЗК представлен широкий ассортимент напитков и легких закусок, а также более 1,5 тыс. товаров.
Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в РФ по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности компания управляет около 3000 автозаправочных станций в России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии. Развитие предложения сопутствующих товаров, сервисов и услуг на автозаправочных комплексах является одним из ключевых приоритетов «Роснефти» в розничном бизнесе. На территории АЗС работают магазины, кафе, аптечные пункты, аппараты по приему/выдаче одежды в химчистку. Новое направление клиентского сервиса АЗС – фудтраки (передвижные торговые точки): сервис «кафе на колесах» доступен на АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах присутствия розничной сети.
НОВОСТИ
- 13:40 15.06.2023
- «Роснефть» и Горный университет разработают беспроводное оборудование для сейсморазведки
- 13:34 15.06.2023
- Москва и Сбербанк намерены сотрудничать в сфере устойчивого развития
- 13:32 15.06.2023
- Поставки истребителей F-16 пока не стоят на повестке дня стран НАТО — МО Нидерландов
- 13:20 15.06.2023
- ООН превратилась «в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы» — Лукашенко
- 13:05 15.06.2023
- РФ и США договорились продолжать уведомлять о крупных учениях стратегических сил — Рябков
- 13:00 15.06.2023
- Япония в мае нарастила экспорт в РФ автомобилей на 104%
- 12:41 15.06.2023
- СберНПФ планирует стать оператором трети договоров долгосрочных сбережений к 2030 году
- 12:32 15.06.2023
- В Лос-Анджелес прибыл первый автобус с мигрантами из штата Техас
- 12:20 15.06.2023
- Минюст начал проверку «Ельцин центра» на предмет деятельности иноагента
- 12:05 15.06.2023
- Россия нацелена войти в топ-10 мировых экспортеров продовольствия к 2030 г. — Абрамченко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать