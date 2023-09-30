Зеленский намерен создать военный фонд и пополнять его за счет российских активов
14:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание фонда для развития производства оружия и строительства военных объектов. По его словам, для его наполнения используют средства от продажи конфискованных российских активов.
«На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов. <…> Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов», — сказал Зеленский в приветствии к участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его телеграм-канале.
Президент признал, что наполнение фонда станет дополнительной статьей государственных расходов. Одновременно в Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. В бюджете на 2024 год заложен рекордный дефицит — около $42 млрд.
Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее уже заявлял, что средства от продажи конфискованных не территории страны российских активов пойдут в фонд восстановления инфраструктуры.
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