Нетаньяху заявил, что, пока он - премьер Израиля, Аббас не получит контроль над Газой
22:25 06.12.2023 Источник: Интерфакс
"Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет", - сказал он, комментируя заявление Аббаса о том, что ПНА готова взять контроль над сектором Газа.
Нетаньяху также заявил, что израильские силы в среду окружили дом, принадлежащий лидеру ХАМАС Яхьи Синвара. Израильский премьер утверждает, что "это вопрос времени, когда мы доберемся до самого Синвара".
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