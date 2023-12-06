0
0
72
НОВОСТИ

Нетаньяху заявил, что, пока он - премьер Израиля, Аббас не получит контроль над Газой

22:25 06.12.2023 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы власть над сектором Газа получил лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, сообщает в среду издание The Jerusalem Post.

"Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет", - сказал он, комментируя заявление Аббаса о том, что ПНА готова взять контроль над сектором Газа.

Нетаньяху также заявил, что израильские силы в среду окружили дом, принадлежащий лидеру ХАМАС Яхьи Синвара. Израильский премьер утверждает, что "это вопрос времени, когда мы доберемся до самого Синвара".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:50 06.12.2023
Байден заявил Конгрессу США, что если Россия победит в Украине, то может пойти на одну из стран НАТО
0
136
22:31 06.12.2023
Главный принцип новой стратегии Сбера – человекоцентричность при поддержке искусственного интеллекта
0
142
22:02 06.12.2023
В Сбере рассказали о медицинских, образовательных и цифровых проектах в регионах
0
176
22:01 06.12.2023
Кто не проводит цифровую трансформацию, тот проигрывает, уверены в Сбере
0
170
22:00 06.12.2023
Страны G7 собираются бороться с попытками Китая незаконно получать технологии и с обходом санкций против РФ
0
181
21:40 06.12.2023
Страны Группы семи назвали дату введения запрета на российские алмазы - СМИ
0
204
21:30 06.12.2023
США собрали Украине пакет «из ограниченных ресурсов», которые еще остались – Блинкен
0
218
21:21 06.12.2023
К российскому Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта присоединилось уже 20 стран мира
0
215
20:45 06.12.2023
Генсек ООН: Общественный порядок в Газе вскоре окончательно рухнет
0
237
19:55 06.12.2023
По факту убийства экс-депутата Верховной рады возбуждено уголовное дело
0
306

Возврат к списку