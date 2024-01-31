Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией — МИД КНР
10:32 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с РФ и стимулировать развитие китайско-российских отношений. Об этом сообщил МИД КНР.
«В связи с празднованием 75-й годовщины установления дипломатических связей между двумя странами и проведением [мероприятий] по случаю перекрестных годов культуры Китая и России мы готовы вместе с российской стороной воспользоваться возможностью, чтобы укрепить стратегическое сотрудничество, способствовать еще большему развитию наших двусторонних отношений», — приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР слова заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя, который накануне встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как уточнил китайский дипломат, под стратегическим руководством лидеров двух стран, Пекин и Москва продолжают углублять взаимное политическое доверие, успешно развивают сотрудничество в различных направлениях, повышают статус двусторонних отношений в глазах общественности.
НОВОСТИ
- 11:20 31.01.2024
- Хуситы продолжат атаковать корабли США и Великобритании в Красном море — заявление
- 11:05 31.01.2024
- Атака БПЛА на Псковскую область не повлияла на работу регионального аэропорта
- 11:00 31.01.2024
- Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию
- 10:45 31.01.2024
- Более 60 тысяч школьников и студентов участвуют в четвертом сезоне молодежных акселераторов Сбера
- 10:20 31.01.2024
- Зеленский передумал увольнять Залужного после давления «международных партнеров» — The Times
- 10:05 31.01.2024
- Нападение на церковь в Стамбуле совершили выходцы из Таджикистана из ячейки «Хорасан» ИГ
- 10:00 31.01.2024
- США усматривают поддержку РФ со стороны «китайских компаний» — Белый дом
- 09:32 31.01.2024
- Число нелегальных мигрантов в прошлом месяце превысило число родивших в США детей — Маск
- 09:20 31.01.2024
- На западном побережье Южной Кореи разбился американский истребитель F-16
- 09:05 31.01.2024
- Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ — The Economist
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать