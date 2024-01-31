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НОВОСТИ

Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией — МИД КНР

10:32 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с РФ и стимулировать развитие китайско-российских отношений. Об этом сообщил МИД КНР.

«В связи с празднованием 75-й годовщины установления дипломатических связей между двумя странами и проведением [мероприятий] по случаю перекрестных годов культуры Китая и России мы готовы вместе с российской стороной воспользоваться возможностью, чтобы укрепить стратегическое сотрудничество, способствовать еще большему развитию наших двусторонних отношений», — приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР слова заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя, который накануне встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как уточнил китайский дипломат, под стратегическим руководством лидеров двух стран, Пекин и Москва продолжают углублять взаимное политическое доверие, успешно развивают сотрудничество в различных направлениях, повышают статус двусторонних отношений в глазах общественности.

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