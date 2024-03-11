Правительство Польши скрывало возможный рост «энергетической бедности» в стране — СМИ
17:00 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Польши скрывало от общественности прогноз о грядущем росте «энергетической бедности» в стране в связи с запланированным повышением цен на электроэнергию после 1 июля этого года. Эти данные стали известны полякам только благодаря Еврокомиссии (ЕК), которая их обнародовала. Об этом сообщает газета «Дзенник Газета Правна» (Dziennik Gazeta Prawna).
По данным издания, в докладе, отправленном Еврокомиссии, министерство климата и окружающей среды Польши рассматривает сценарий, по которому несколько миллионов граждан страны после повышения цен на электроэнергию не смогут удовлетворять свои основные потребности в обогреве и освещении собственных жилищ.
Признаки «энергетической бедности» в настоящее время уже наблюдаются у 11% всех польских домохозяйств, еще 3% находятся в «группе риска», говорится в документе. По планам правительства, лишь к 2040 г. численность «энергетически бедных» домохозяйств должна сократиться до 6% от общего количества.
Газета сообщает, что министерство климата отправило данный доклад на рассмотрение ЕК, не ознакомив с ним предварительно польских экспертов и общественность. Данные из документа стали известны лишь после того, как они были обнародованы ЕК.
Министр климата и окружающей среды Паулина Генниг-Клоска заявила, что документ не был обнародован ее ведомством «из-за очень напряженного графика [работы] министерства».
По оценке Национального банка Польши, после 1 июля электроэнергия в стране может подорожать на 20%.
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