ЕС не хочет «бросать Россию в объятия Китая» — Боррель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сообщество не заинтересовано в том, чтобы «бросить Россию в объятия Китая».

«У них (Москвы и Пекина — прим. ТАСС) есть договор о дружбе, который, по их словам, не имеет ограничений, но Китай не поставляет оружие России», — сказал дипломат в интервью испанскому агентству EFE. По его словам, ЕС должен обеспечить, чтобы «восхождение Китая как великой державы способствовало миру и стабильности в мире». Боррель добавил, что Евросоюз «не заинтересован в том, чтобы бросать Россию в объятия КНР». Он также назвал Китай одновременно партнером, конкурентом и соперником ЕС.

Дипломат добавил, что Евросоюз движим не только моральными принципами на Украине. «Мы помогаем Украине ради собственной безопасности и собственных интересов», — сказал он.