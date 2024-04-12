Лишь 8% жителей ФРГ считают, что Украина сможет выйти победителем из конфликта с Россией

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 8% жителей Германии полагают, что Украина с помощью поставок западных вооружений сможет одержать верх в противостоянии с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ZDF.

При этом 82% опрошенных скептически относятся к тому, что Украина сможет выйти победителем из конфликта благодаря военной помощи Запада. В августе 2023 года доля скептиков составляла 70%, а тех, кто верил в положительный для Украины исход, — 21%. При этом 42% респондентов считают, что Запад должен оказать Киеву большую поддержку, 31% отметил, что объем помощи должен остаться на нынешнем уровне. Еще 22% высказались за то, чтобы Запад в будущем предоставлял Украине меньшую военную поддержку.

Вместе с тем 55% участников опроса положительно относятся к вступлению Украины в НАТО после окончания конфликта, 36% высказались против этого.

В то же время выросли опасения относительно того, что в Европе произойдет военный конфликт, в который будут вовлечены Германия и ее вооруженные силы. Если в ноябре большую или очень большую обеспокоенность по этому поводу выражали 39% респондентов, то сейчас данный показатель составляет 53%. Явное большинство опрошенных (70%) выступает за увеличение финансовых ресурсов Бундесвера, даже если это означает, что необходимо экономить в других областях. Лишь 23% высказались против повышения финансирования вооруженных сил страны. Только 13% немцев считают, что Бундесвер как часть НАТО имеет хорошие позиции в случае обороны.