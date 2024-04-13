В сфере среднего профобразования только 63% выпускников намерены работать по специальности
18:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только 63% выпускников средних специальных учебных заведений России планируют работать по полученной профессии после окончания обучения, сообщил журналистам руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов на объединенном заседании площадки «Образование» и отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) федеральной территории «Сириус».
«Опрос, который провел в прошлом году „Народный фронт“ с участием 150 тыс. человек из почти всех регионов России, показал, что проблем в сфере среднего профессионального образования немало. Самая главная — разрыв в потребностях экономики и действующих программах подготовки. Только 63% учащихся организаций среднего профессионального образования планируют работать по выбранной специальности», — сказал Кузнецов.
По его словам, есть несколько причин дефицита подготовки специалистов рабочих специальностей. Это нехватка кадров, недостаточное материальное вознаграждение педагогов и наставников, их загруженность подготовкой документации и недостаточность производственной и лабораторной базы.
В ходе опроса о проблемах трудоустройства, который был проведен «Народным фронтом» совместно с компанией «Хэдхантер», выпускники сообщали о непригодности знаний, полученных при обучении в училищах и колледжах при непосредственной трудовой деятельности. «Так, о том, что образование не пригодилось в профессиональной деятельности, сообщило 47% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет», — добавил Кузнецов.
Он сказал, что число выпускников по рабочим специальностям сократилось за последние 10 лет в 4,7 раза, до порядка 161 тыс. человек. Из 3,56 млн студентов средних специальных учебных заведений, обучавшихся в 2022–2023 годах, лишь около 570 тыс. получали рабочие профессии. Остальные примерно 84% студентов обучались по программам подготовки персонала среднего звена.
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