В РПЦ призывают отменить премьеру "Слова пацана" на телеканале "НТВ"
14:45 15.04.2024 Источник: НГ-Online
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл (Покровский) выразил «боль и скорбь» в связи с началом показа сериала «Слово пацана» на телеканале НТВ. «В зоне СВО проливается настоящая кровь, а здесь мы смотрим сериал и романтизируем насилие, – говорится в обращении в Telegram-канале отдела. – Здесь и сейчас льётся кровь на передовой, а нас сегодня призывают создавать банды молодёжи». «Если не будет креста на шее, то на асфальте обязательно появится кровь», – убеждает священнослужитель. «Подобные сериалы призывают к взрыву в обществе. Зритель на протяжении всего фильма становится свидетелем сцен насилия, жестокости, накал и частота которых растут в геометрической прогрессии, достигая в концовке какого-то упоения кровью. Вся жизнь этих молодых ребят – это сплошная драка, и разговаривать они вообще не умеют, так как все вопросы решаются крайне жестоко – с помощью кулаков. Сквозь призму картины предстает общество, не только пронизанное насилием, но и то общество, которое его оправдывает. В этом понимании «Слово пацана» – своеобразный манифест в защиту насилия и в пользу своеобразно воспринимаемой справедливости, когда «вопросы» решаются не по закону, а по «понятиям», – заключает митрополит.
Сериал режиссера Жоры Крыжовникова показывают в вечернем эфире телеканала начиная с понедельника.
Митрополит Кирилл с 4 по 9 апреля посетил Луганск, Донецк и Запорожье.
НГ-Религии
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