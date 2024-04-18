Сбер и власти Москвы помогут преподавателям колледжей повысить цифровые навыки

12:50

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт программе обучения преподавателей московских колледжей на базе «Школы 21», а также подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (AI). Мероприятие состоялось в школе цифровых технологий Сбера – «Школе 21».

Основная цель программы – расширить знания педагогов в области искусственного интеллекта через практические занятия, научиться применять его в педагогической деятельности, а также разработать кейсы по применению AI в сфере профессионального образования и освоить инновационную методологию peer-to-peer («равный равному»). Используя данный метод, московские колледжи смогут трансформировать процесс обучения студентов, который будет способствовать развитию навыков коммуникации, самостоятельности, критического мышления, а также повысит мотивацию и качество обучения. Также с помощью инновационных инструментов AI в ходе программы будут созданы интерактивные и персонализированные уроки, разработаны бизнес-кейсы под текущие потребности работодателей.

«Сбер всегда очень много и успешно экспериментирует с мэрией Москвы. Здесь работает потрясающая команда, и существующая между нашими командами близость важна для нас, – отметил Герман Греф. – Когда мы открывали первую «Школу 21» – в Москве, – это был эксперимент. Мы до конца не понимали, как все будет работать, но было очевидно, что это очень интересная система обучения. За эти годы мы построили новую платформу: она полностью работает на наших технологиях, которые ни от кого не зависят. Школа развивается, проект расширяется, школы открываются по всей России, есть планы по развитию за рубежом.

С момента открытия первой «Школы 21» мы вырастили тысячи студентов, которые готовы к новой жизни в новых условиях. И дальше мы ставим перед собой задачу помочь людям жить в комфорте с новыми технологиями. Поэтому вкладывайте в детей самое важное понимание – отсутствие страха перед будущим и перед технологиями».

«Москва является лидером по целому ряду направлений: применению искусственного интеллекта, цифровизации в области образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, – рассказал Сергей Собянин. – Сегодняшнее соглашение, которое мы подписываем, даст еще больший толчок нашей дружбе, нашему сотрудничеству. Проект «Школа 21» – замечательный, духоподъемный, а курсы отличаются от обычных курсов повышения квалификации. Сбер – крупнейший банк нашей страны и не просто финансовая корпорация, а локомотив развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. То, что он делает в самых различных отраслях, вызывает уважение. С учетом того, что такие технологии применяются во всех сферах, это, конечно, значит очень многое для развития города и для конкурентности всей нашей страны».

На первом этапе 200 преподавателей столичных колледжей, ведущих подготовку специалистов для ИТ-отрасли, пройдут две образовательные программы в кампусе «Школы 21» в Москве. Первые 100 участников уже заканчивают программу по искусственному интеллекту. Она помогла преподавателям расширить знания в области генеративного искусственного интеллекта, научиться применять его в педагогической практике, а также разрабатывать кейсы по его эффективному применению в сфере среднего профессионального образования.

Во время обучения по программе «Введение в анализ данных», которая пройдет в мае-июне 2024 года, еще 100 участников повысят свою квалификацию в сфере Data Science, а также получат навыки работы с data-driven-подходом (умение принимать решения на основе данных), что позволит уже сегодня более эффективно и качественно организовывать процесс обучения в колледжах по востребованным ИТ-специальностям.

Сбер и компании индустрии образования активно сотрудничают с Департаментом образования и науки города Москвы в обновлении содержания программ обучения студентов колледжей по ИТ-направлениям. Совместные проекты также включают в себя разработку образовательных модулей для овладения современными цифровыми навыками, такими как работа с искусственным интеллектом, большими данными, современными языками программирования и методами анализа данных. А также участвуют в создании методических материалов для преподавателей и студентов, проводят обучение педагогов по передовым направлениям ИТ и внедряют современные форматы обучения, такие как «равный равному» и «перевернутый класс».