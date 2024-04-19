США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации, сообщает корреспондент ТАСС.

За документ, рекомендующий принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена организации, проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались, против проекта резолюции выступили США.

4 апреля этого года Мальта удовлетворила просьбу Палестины о возобновлении рассмотрения заявки страны на вступление в ООН. К своей просьбе палестинские власти приложили письма, в которых вступление Палестины в ООН поддерживают группа арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. В настоящее время Палестина находится в ООН в статусе постоянного наблюдателя.