США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации
09:20 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации, сообщает корреспондент ТАСС.
За документ, рекомендующий принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена организации, проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались, против проекта резолюции выступили США.
4 апреля этого года Мальта удовлетворила просьбу Палестины о возобновлении рассмотрения заявки страны на вступление в ООН. К своей просьбе палестинские власти приложили письма, в которых вступление Палестины в ООН поддерживают группа арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. В настоящее время Палестина находится в ООН в статусе постоянного наблюдателя.
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