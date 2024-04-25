Сбер объявил о старте международного детского конкурса AI Challenge

15:50

Стартовал первый, квалификационный этап международного детского конкурса по искусственному интеллекту (AI) для молодежи AI Challenge. Его соорганизатором выступает Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Участники из России и других стран смогут погрузиться в мир науки и технологий, получить новые знания, развить навыки в области искусственного интеллекта. Конкурсные задания – это реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом. Они разработаны командами и партнерами Сбера, а также компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта. Конкурс интересен и тем, кто знаком с искусственным интеллектом, и тем ребятам, кто делает первые шаги и только знакомится с технологией.

В конкурсе четыре этапа: квалификационный, основной, полуфинал и финал. Регистрация на квалификационный этап продлится до 15 сентября. В нем конкурсантам нужно будет индивидуально решить задачи для повышения своего личного рейтинга.

В этом году участников ждет нововведение – теперь ребята до 13 лет (включительно) могут выбрать индивидуальный трек «Начинающие» и посоревноваться с такими же новичками в разработке решений для компаний – партнеров конкурса. Кроме того, у них будет возможность присоединиться к командному треку «Исследователи», который проводится для конкурсантов до 17 лет (включительно). В нем участники должны будут разработать решения по кейсам от компаний с повышенной сложностью.

18 команд-победителей категории «Исследователи» в финале разделят призовой фонд в 14 млн рублей. Призовой фонд всех индивидуальных треков, включая еще один новый трек «Креативные», составит 3 млн руб., также участники получат дополнительные возможности для развития.

«Будущее развитие генеративных моделей искусственного интеллекта – в совмещении дизайнерской и инженерной генерации, – уверен первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Поэтому в конкурсе этого года для участников до 17 лет мы разработали индивидуальный трек «Креативные», где нужно будет решать задания с применением AI-сервисов, таких как GigaChat и Kandinsky. Наш конкурс поможет ребятам научиться создавать креативный авторский контент и формировать тренды цифровой культуры».

«Например, в прошлом году победители создали VR-пространство музея, сервис распознавания сорняков и модель диагностики сердечных патологий – и это только несколько примеров инновационных решений, – добавил Александр Ведяхин. – Самым популярным направлением для работы у команд-участников стало «Производство». В нем нужно было разработать алгоритм анализа информации о заказах материалов, чтобы предотвратить срыв поставки. Всего по этому направлению было загружено более 1200 решений. А самым молодым финалистам конкурса исполнилось только 11 лет».

Чтобы ребята успешно прошли испытания, получили новые знания и навыки, организаторы предусмотрели много образовательных программ разных форматов: подборки материалов по искусственному интеллекту и семинары с экспертами.

За все время проведения AI Challenge более 36 тыс. ребят приняли участие в конкурсе и работали над инновационными решениями в области Data Science.

По словам участника команды Minions (Владивосток, Санкт-Петербург), победившего в направлении «Медицина» в 2023 году, интерес к программированию у него появился в средней школе. Он хотел попробовать свои силы в создании графических приложений и разработке игр в кросс-платформенной среде Unity. В будущем он хочет заниматься информационной безопасностью и создавать решения на стыке анализа безопасности веб-приложений и технологий искусственного интеллекта. Лаборатория искусственного интеллекта Сбера курировала направление «Медицина», в котором команды решали задачу по построению ML-модели для ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Участник команды Backward-backward algorithm (Санкт-Петербург, Москва) заинтересовался программированием после просмотра мультфильма и увлекся робототехникой. Сейчас он участвует во всех хакатонах и соревнованиях по искусственному интеллекту и занимает призовые места. «В моей школе и некоторых университетах Санкт-Петербурга активно развивают искусственные среды для выращивания растений, а также ведутся работы над внедрением технологий AI для создания систем полного цикла», – поделился он примером использования технологий в своем городе. Команда заняла третье место в направлении «Анализ и изображение видео» от VK.

В 2023 году в международном детском конкурсе по искусственному интеллекту для молодежи AI Challenge участвовали представители 47 стран, в том числе из Армении, Бангладеш, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Во время его проведения была сформирована 251 команда и разработано более 2300 решений.