0
0
0
НОВОСТИ

Санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ — Силуанов

10:32 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Почему так произошло быстро (почему Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП по паритету покупательской способности — прим. ТАСС)? Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растет. Поэтому этот процесс (экономического роста РФ — прим. ТАСС) ускорился», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:22 06.06.2024
СберСтрахование выплатило более 180 миллионов рублей пострадавшим от паводков
0
84
10:20 06.06.2024
Риттер заявил, что серьезно относится к заявлению Путина о планах США сменить Зеленского
0
99
10:18 06.06.2024
Детскими СберКартами пользуются 3,5 миллионов клиентов Сбера
0
86
10:15 06.06.2024
Сбер первым в России выпустил платежные стикеры из натурального дерева
0
91
10:05 06.06.2024
Энергопотребление в РФ с начала 2024 г. выросло на 3,8%, с учетом температуры — на 3,3%
0
114
10:00 06.06.2024
На западе Украины горит объект инфраструктуры
0
134
09:58 06.06.2024
Сбер и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс
0
118
09:55 06.06.2024
Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в новых регионах РФ
0
121
09:32 06.06.2024
Великобритания не готова к новой мировой войне — Начштаба Сухопутных войск ВС страны
0
158
09:20 06.06.2024
Столкновение трамваев в Кемерове привело к гибели человека
0
167

Возврат к списку