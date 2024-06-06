Санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ — Силуанов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Почему так произошло быстро (почему Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП по паритету покупательской способности — прим. ТАСС)? Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растет. Поэтому этот процесс (экономического роста РФ — прим. ТАСС) ускорился», — сказал он.