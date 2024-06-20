Президент РФ рассказал, почему Киев будет тянуть с прекращением огня
19:50 20.06.2024 Источник: Интерфакс
Украинские власти не заинтересованы в прекращении огня, потому что не хотят проводить выборы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то судя по всему, этого никогда и не случится. Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с конституцией Украины", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.
По его словам "они (киевские власти - ИФ) будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов".
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