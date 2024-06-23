Кадыров назвал теракты в Махачкале и Дербенте попыткой внести раздор между конфессиями

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал подлой провокацией и попыткой внести раздор между конфессиями теракты в Махачкале и Дербенте.



«Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями», — написал он в своем телеграм-канале.





