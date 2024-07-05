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В Киеве заговорили о переговорах из-за поражений ВСУ и недовольства граждан — депутат Рады

10:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский стал менять риторику по поводу перспектив дипломатического урегулирования вооруженного конфликта с Россией из-за поражений украинской армии на фронте, а также роста недовольства граждан страны действиями властей. С таким мнением выступил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто», — написал он в телеграм-канале. По словам Дубинского, среди причин, побудивших Зеленского сменить риторику, — неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, нарастающее недовольство граждан продолжением боевых действий, коррупцией, тарифами, безработицей, а также кризис легитимности власти в том числе по причине завершения президентского срока Зеленского, вероятность победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в США и снижение поддержки Киева в Евросоюзе.

«То есть власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне или, что еще хуже, в результате поражения», — продолжил депутат.

Однако он считает, что Зеленский так и не станет делать реальные шаги, направленные на окончание конфликта. «Максимум, на что пойдет Зеленский, — объявит выборы, чтобы снять с себя ответственность за то, что натворил. А условием объявления этих выборов будут не условия мира, а гарантии личной безопасности его и [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака», — полагает Дубинский.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев не хочет затягивания конфликта и намерен до конца года сформулировать свой план его завершения.

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