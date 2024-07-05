В Киеве заговорили о переговорах из-за поражений ВСУ и недовольства граждан — депутат Рады
10:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский стал менять риторику по поводу перспектив дипломатического урегулирования вооруженного конфликта с Россией из-за поражений украинской армии на фронте, а также роста недовольства граждан страны действиями властей. С таким мнением выступил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто», — написал он в телеграм-канале. По словам Дубинского, среди причин, побудивших Зеленского сменить риторику, — неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, нарастающее недовольство граждан продолжением боевых действий, коррупцией, тарифами, безработицей, а также кризис легитимности власти в том числе по причине завершения президентского срока Зеленского, вероятность победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в США и снижение поддержки Киева в Евросоюзе.
«То есть власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне или, что еще хуже, в результате поражения», — продолжил депутат.
Однако он считает, что Зеленский так и не станет делать реальные шаги, направленные на окончание конфликта. «Максимум, на что пойдет Зеленский, — объявит выборы, чтобы снять с себя ответственность за то, что натворил. А условием объявления этих выборов будут не условия мира, а гарантии личной безопасности его и [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака», — полагает Дубинский.
Ранее Зеленский сообщил, что Киев не хочет затягивания конфликта и намерен до конца года сформулировать свой план его завершения.
НОВОСТИ
- 11:20 05.07.2024
- Министр обороны Британии потерпел поражение на выборах в парламент
- 11:05 05.07.2024
- ВСУ впервые преднамеренно напали на сотрудников ЗАЭС, атаковав подстанцию — Ульянов
- 11:00 05.07.2024
- Бывший британский премьер Лиз Трасс не прошла в британский парламент
- 10:57 05.07.2024
- На ВДНХ с 6 по 14 июля проведут фестиваль «Вкусы России» — Сергунина
- 10:40 05.07.2024
- Сбер дал прогноз по восстановлению ипотечного рынка после завершения льготных программ
- 10:36 05.07.2024
- Британский премьер Риши Сунак поздравил лидера лейбористов с победой на выборах
- 10:33 05.07.2024
- Сбер подвел итоги работы по программе льготной ипотеки «Господдержка»
- 10:32 05.07.2024
- Организацией переговоров между Россией и Украиной будут заниматься крупные державы — Орбан
- 10:25 05.07.2024
- Бизнес либо становится человекоцентричным, либо уходит с рынка, считают в Сбере
- 10:18 05.07.2024
- 88% решений по оборотным кредитам Сбер принимает с использованием искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать