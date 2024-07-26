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НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 6 БПЛА на Ростовской и Курской областями

09:00 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Ростовской областью и два — над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два — над Курской областью», — сообщили там.

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