Силы ПВО за ночь сбили 6 БПЛА на Ростовской и Курской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Ростовской областью и два — над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два — над Курской областью», — сообщили там.